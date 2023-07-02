Подчеркнув, что недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал, глава государства отметил, что, к сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабах ском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма.

Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Кроме того, Алиев заявил, что Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах. Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму.

«Во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента. Извинения перед миллионами людей, которых его (Эммануэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка», - сказал Алиев.

Глава государства указал, что Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Ильхам Алиев подчеркнул, что вместо того чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

Недавнее убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является еще одним признаком расизма и исламофобии в этой стране, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции «серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах», - отметил глава государства.