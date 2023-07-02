Избитую в Чечне российскую журналистку поместили в больницу Москвы

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, избитые вчера в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц. Об этом пишет «Новая газета».

Милашину и Немова сильно избили утром 4 июля в Чечне. Напавшие, по словам адвоката, угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове. У Милашиной сломано несколько пальцев рук, она несколько раз теряла сознание.

Журналистка и адвокат прилетели в Грозный на приговор матери чеченских активистов Зареме Мусаевой. Мусаеву накануне приговорили к 5,5 годам колонии, столько же запрашивало обвинение.