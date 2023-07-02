Алиев об успешном председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения

Во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал справедливость и международное право, а также законные интересы государств-членов в соответствии с Бандунгскими принципами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Глава государства, напомнив, что единогласным решением стран-членов Движения неприсоединения Азербайджан принял председательство организацией на 2019-2022 годы, отметил: «Когда международное сообщество оказалось в замешательстве относительно борьбы с пандемией COVID-19, именно Движение неприсоединения консолидировало глобальные усилия по противодействию этому беспрецедентному вызову».

Ильхам Алиев также отметил, что одним из приоритетов председательства Азербайджана в Движении неприсоединения была поддержка нуждающихся стран.

«Азербайджан предоставил либо на двусторонней основе, либо через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с COVID-19, более чем 80 странам, большинство из которых являются государствами-членами Движения неприсоединения. Азербайджан сделал добровольные взносы в ВОЗ в размере 10 млн долларов США. Мы также предоставили вакцины пяти странам».

Напомнив, что он выступил с двумя глобальными призывами в поддержку постпандемического восстановления Африки и Малых островных развивающихся стран, Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан как первый донор выделил один миллион долларов США на оба призыва.

Создание Парламентской сети Движения неприсоединения и Молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах, соответственно, стало еще одним достижением председательства в ДН Азербайджана, заявил Ильхам Алиев.

«В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям», - добавил глава государства.