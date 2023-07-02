Накануне вечером истребители Британии RAF Typhoons в Эстонии поднялись в воздух, чтобы перехватить российские самолеты. Об этом сообщают Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.

"RAF Typhoon Королевских ВВС поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, который летел в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО", – говорится в сообщении.

В британских ВВС отметили, что Ту-214 летел в сопровождении двух российских истребителей Су-30М между материковой частью России и Калининградской областью.