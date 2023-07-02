ВС Британии: Россия потеряла половину военного потенциала

Россия потеряла почти половину боеспособности за время войны в Украине, об этом заявил начальник штаба обороны Британии Энтони Радакин.

По его данным, в 2022 году ВС РФ применили 10 млн артиллерийских снарядов, в то время как страна может производить до 1 млн снарядов в год.

«Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для [собственного] контрнаступления», – констатировал Радакин.

Также он сообщил о потере Россией 2500 танков при производственных мощностях «в лучшем случае 200 в год».