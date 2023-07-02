Алиев о Карабахе и триумфе международного права

30 лет назад Армения оккупировала почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и провела этническую чистку как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Алиев отметил, что после освобождения своих территорий перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов. «Мы были потрясены масштабами разрушений на ранее оккупированных территориях. Армения преднамеренно разрушила, расхитила камень за камнем азербайджанские города и села, осквернила и разграбила все культурные и религиозные объекты, включая мечети», - сказал президент Азербайджана.

Подчеркнув, что Армения как страна-оккупант была вынуждена подписать акт о капитуляции, он отметил: «Таким образом, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость и сам выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года. Эта победа Азербайджана является триумфом международного права и справедливости».

Глава государства указал на тот факт, что Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях. Напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Президент также сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.

Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу, на этот раз вдоль границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что тем самым Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), глава государства отметил: «В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия».

В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира. С момента окончания Отечественной войны в ноябре 2020 года около 300 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах, сказал президент Ильхам Алиев.

«Каждый взрыв мины на освобожденных территориях является продолжением длинного списка военных преступлений, совершенных Арменией. Еще одним негативным последствием армянской оккупации являются наземные мины. Проблема наземных мин является нарушением со стороны Армении основных прав человека азербайджанского народа», - добавил глава государства.