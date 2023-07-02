Алиев о разоружении армянских войск в Карабахе

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил», - отметил глава государства, подчеркнув, что если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. «Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Это является ее обязательством, вытекающим из подписанного около трех лет назад акта о капитуляции.

Выразив глубокую признательность странам Движения неприсоединения за их принципиальность в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время и после окончания оккупации, глава азербайджанского государства отметил два конкретных случая в 2020 и 2022 годах, когда страны ДН предотвратили принятие односторонних и предвзятых антиазербайджанских заявлений в Совете Безопасности ООН.