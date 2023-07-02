Тихановская заявила, что получила «странное и ужасное сообщение»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о получении анонимного сообщения о смерти мужа. Она сказала Associated Press, что не получала известий от супруга с начала марта.

«Я ничего о нем не знаю. Я не получила ни одного письма, и через его адвоката не было никакой связи», – заявила Тихановская в письменных ответах на вопросы Associated Press.

Также на своей странице в Twitter она написала: «Я получила очень странное и ужасающее сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в Жодинской тюрьме». Она добавила, что у нее нет никаких доказательств того, что анонимное сообщение соответствует действительности, но потребовала от властей «предоставить доказательства того, что Сергей жив, и показать его».

Белорусские власти не комментировали ситуацию.