Тихановская заявила, что получила «странное и ужасное сообщение»
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о получении анонимного сообщения о смерти мужа. Она сказала Associated Press, что не получала известий от супруга с начала марта.
«Я ничего о нем не знаю. Я не получила ни одного письма, и через его адвоката не было никакой связи», – заявила Тихановская в письменных ответах на вопросы Associated Press.
Также на своей странице в Twitter она написала: «Я получила очень странное и ужасающее сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в Жодинской тюрьме». Она добавила, что у нее нет никаких доказательств того, что анонимное сообщение соответствует действительности, но потребовала от властей «предоставить доказательства того, что Сергей жив, и показать его».
Белорусские власти не комментировали ситуацию.
Сергей Тихановский, популярный блогер и оппозиционный активист, был арестован в 2020 году после объявления о планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и стать конкурентом авторитарного лидера Александра Лукашенко. После ареста мужа Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо него. Согласно официальным результатам выборов, Лукашенко был переизбран на шестой срок. Но фоне беспрецедентных протестов, которые произошли после выборов, Тихановская покинула страну под давлением властей. Позднее ее мужа приговорили к 19 с половиной годам тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков.