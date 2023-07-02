В Беларуси скоропостижно скончался министр

Белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко скончался на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свою карьеру Авраменко начинал мастером дорожно-строительного управления, работал в комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта. В 2012 году возглавил управление транспорта и связи аппарата Совета Министров и дорос до замминистра транспорта. Главой Минтранса он был назначен в январе 2019 года.