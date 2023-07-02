Ожесточенные бои в Украине: россияне мощно сопротивляются

По данным Генштаба, на этих направлениях в течение суток было 40 боев. «На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел», - отметили в Генштабе Украины.

Российские войска за прошедшие сутки пытались отбросить назад Силы обороны Украины. Продолжаются тяжелые бои на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду, 5 июля.

По его сведениям, на Бахмутском направлении все атаки россиян были отражены. Возле города Авдеевка Донецкой области украинцы продолжают сдерживать наступление россиян.

В сводке Генштаба ВСУ также говорится, что россияне на Херсонском и Запорожском направлениях основные силы направляют на то, чтобы не позволить украинским военным двигаться вперед. В то же время украинцы продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступать южнее и севернее Бахмута и также закрепляются на достигнутых рубежах.

В сводке американского Института изучения войны высказывается предположение, что украинская армия не пытается сейчас большими силами быстро проломить российские линии обороны, поскольку делает упор на постепенное истощение сил противника.

«Украинские вооруженные силы, похоже, сфокусировались на создании асимметричного градиента истощения: сохраняя живую силу Украины ценой медленного территориального продвижения, постепенно уничтожать живую силу и технику России», — пишут аналитики ISW.

В поддержку этого предположения они приводят слова главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что «сейчас война на уничтожение равна войне за освобождение».

«Нынешний темп операций Украины не указывает ни на патовое положение, ни на то, что Украина не способна отвоевать большие территории», — считает ISW.

Авторы сводки напоминают, что операции по вытеснению российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области предшествовала долгая подготовка в виде бомбежки ракетами мостов через Днепр и сравнительно небольших атак на разных участках фронта. Все вместе это в итоге привело к отступлению россиян с правобережья.

Аналитики ISW отмечают, что сейчас ситуация на южном фронте иная: нет такого узкого места в российской логистике, как мосты через Днепр. Но главное, с их точки зрения, – схожесть тактики изматывания и уничтожения сил россиян.

«Нынешнее контрнаступление Украины менее красочно и молниеносно, чем освобождение большой части Харьковской области, более успешно, чем провалившееся зимнее наступление России, и в целом своим темпом и продвижением на начальном этапе похоже на более медленное, но в итоге успешное херсонское контрнаступление», — считают аналитики Института изучения войны.

В результате наступательных действий у украинцев есть успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на россиян, выбивают из ранее захваченных рубежей, передает Military Media Center.

По словам Ковалева, россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях», - сказал он.