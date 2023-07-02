Россия и Сирия проведут совместные учения

Российско-сирийские военные учения стартуют 5 июля на территории Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов, передают российские СМИ.

По словам Гуринова, учения будут идти шесть суток.

«С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения», – сообщил он.