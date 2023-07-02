В Стамбуле опоздавшие на рейс граждане Израиля, отец и сын, попытались взять штурмом самолет.

В сети распространили видео, на котором видно, как мужчины, подбежав к лайнеру, обнаружили, что двери уже закрыты. Однако израильтяне не растерялись и взломали дверь рукава, после чего спрыгнули вниз и побежали в направлении откатившегося от телескопического трапа самолета.

Они были арестованы сотрудниками службы безопасности аэропорта. В настоящий момент они ожидают суда.