США заблокировали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины.

Как отметил источник The Telegraph, Бен Уоллес своими решениями о поставках Киеву танков и ракет большой дальности отдалил от себя Вашингтон. Сообщается, что его поддержка пресекала границы, обозначенные США.

Газета заявила, что президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы пост генсека НАТО в 2024-м году заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Telegraph: «Сейчас в Белом доме настаивают на том, чтобы после ухода Йенса Столтенберга следующим генсеком НАТО была назначена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем кандидатуру Уоллеса на пост главы альянса в США отклонили».