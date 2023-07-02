Байден нашел идеального кандидата на пост главы НАТО Зарубежные СМИ
США заблокировали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, сообщает газета The Telegraph.
По информации издания, Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины.
Как отметил источник The Telegraph, Бен Уоллес своими решениями о поставках Киеву танков и ракет большой дальности отдалил от себя Вашингтон. Сообщается, что его поддержка пресекала границы, обозначенные США.
Газета заявила, что президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы пост генсека НАТО в 2024-м году заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Telegraph: «Сейчас в Белом доме настаивают на том, чтобы после ухода Йенса Столтенберга следующим генсеком НАТО была назначена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем кандидатуру Уоллеса на пост главы альянса в США отклонили».