Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, обсудил с ним процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, президент Алиев проинформировал Хакана Фидана о проделанной в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения работе по институционализации ДН, а также процессе председательства.

Ильхам Алиев рассказал о процессах, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечение устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких дружественных и братских отношений во всех сферах на основе стратегического союзничества, принципа «одна нация - два государства», подчеркнуто, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Хакан Фидан в свою очередь отметил, что как на предыдущих должностях, так и в настоящее время в качестве министра иностранных дел он всегда руководствовался развитием братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией, поблагодарил за приглашение Турции на встречу министров Координационного бюро Движения неприсоединения.