Организатор убийства турецкого дипломата получил по заслугам

Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РКК Джелала Кая - организатора теракта, во время которого 17 июля 2019 года в Эрбиле погиб турецкий дипломат Осман Кёсе.

Издание «TRT на русском» передает, что Джелал Кая занимал высокий пост в разведывательной структуре PKK, собирая разведданные против ВС Турции и турецких госслужащих.

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) тщательно планировали операцию в отношении главаря террористов и отслеживали его действия шаг за шагом, используя разветвленную агентурную сеть, представители которой не подозревали о существовании друг друга, а также данные полевых агентов.