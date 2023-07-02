В Азербайджане ожидается жара до 38 градусов

6 июля в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-50%. На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 25-26° тепла.

Завтра в районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах Балакен-Шекинской зоны ожидаются кратковременные дожди, а также гроза и град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 19-24° тепла.