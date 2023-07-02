Российские власти намерены отправить в Украину еще больше заключенных и чеченских военных, чтобы избежать полной мобилизации в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке.

По словам собеседников агентства, нехватка личного состава в российской армии образовалась в конце мая после ухода ЧВК «Вагнер» из Бахмута, что, в свою очередь, вынудило российских военных перебросить дополнительные ресурсы на это направление.

Восполнить нехватку Россия намерена в том числе с помощью заключенных, которых, по данным европейской разведки, Минобороны РФ завербовало уже около 15 тысяч человек. Источники агентства не исключают, что со временем заключенных в российской армии станет еще больше.

Кроме того, представители европейской разведки считают, что Россия отправит в Украину еще больше военных из Чечни, которые, как пишет Bloomberg, до этого не проявляли заметной эффективности. При этом остается неясным, сколько дополнительных сил может предоставить Чечня. В мае 2023 года глава республики Рамзан Кадыров говорил, что семь тысяч чеченских солдат уже воюют в Украине и еще около двух с половиной тысяч проходят подготовку.