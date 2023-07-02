Лица, виновные в террористическом акте, совершенном против посольства Азербайджана в Иране, должны понести заслуженное наказание, выразил надежду президент Ильхам Алиев в ходе переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Иранский министр, сообщив, что судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана, выразил надежду на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране. Он также коснулся позитивной динамики в развитии торгово-экономических связей между двумя странами, подчеркнул, что Азербайджан и Иран играют важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах развития транспортного коридора Север-Юг, а также, наряду с этим маршрутом, - коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как позитивный факт было расценено проведение в ближайшее время встречи соответствующих делегаций двух стран.

Глава государства рассказал о роли Азербайджана в Движении неприсоединения и работе, направленной на его институционализацию.

Абдоллахиан передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия президенту Ирана.