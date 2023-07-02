Возможности онлайн-инвестирования для бизнеса в Банке ABB

Банк АВВ, являясь универсальным финансовым партнером бизнес-структур, представляет инвестиционные возможности. Теперь корпоративные клиенты банка cмогут расширить свои инвестиционные возможности на внутренних и внешних рынках посредством платформы интернет-банкинга. Данная услуга предоставляется банком при поддержке своей дочерней компании ABB invest.

Наряду с ежедневными банковскими операциями, пользователи смогут также получить подробную информацию об инвестиционных услугах на платформе интернет-банкинга, провести анализ рыночных процентных ставок, рассчитать свои доходы с помощью соответствующих инструментов. Консультанты банка по инвестиции связываются с клиентом для оказания помощи в сфере инвестиционной деятельности.

Отметим, что недавно Банк ABB создал инвестиционные возможности в том числе и в приложении ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.