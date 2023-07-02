Российские «военкоры» бьют тревогу: у Украины успехи под Бахмутом

Российские «военкоры» сообщают об оставлении россиянами населенного пункта Клещеевка под Бахмутом, называя это тяжелой потерей.

По словам «военкора» Александра Сладкова, российские военные сбежали из Клещеевки, бросив свои позиции.

В то же время сообщается о критической для российской армии ситуации в окрестностях Бахмута, где ВСУ ведут мощное контрнаступление.

Клещеевка находится примерно в 5 км к югу от Бахмута. Теперь населенный пункт к югу от Бахмута занят украинскими военными, которые взяли его под огневой контроль с южных высот. По словам Сладкова, российские военные проигрывают сражение из-за дефицита боеприпасов и уже вскоре могут потерять контроль над самим Бахмутом.