Проукраинский Telegram-канал Donetchanyn опубликовал видео взрыва, который накануне вечером произошел в Макеевке (город находится под контролем России) Донецкой области. Видео подтверждает версию ВСУ, согласно которой удар был нанесен по складу боеприпасов.

На кадрах видно, что боеприпасы к РСЗО сложены во дворе недостроенного жилого комплекса. После попадания в склад боеприпасы сдетонировали, в результате чего были повреждены расположенные поблизости здания, включая больничный комплекс. Уточняется, что на складе хранились преимущественно боеприпасы к «Градам». Взрывной волной выбило стекла в радиусе трех километров.