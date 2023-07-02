Франция выдворяет беглого казахстанского олигарха

Французские власти потребовали от бывшего руководителя казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова покинуть страну в течение 30 дней. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне дали 30 дней покинуть Францию. Я подаю в суд», – написал Аблязов.

Экс-банкир также разместил на своей странице видеообращение, в котором заявил, что ранее получил политическое убежище во Франции (Le Figaro в прошлом декабре писала, что решением французского суда статус беженца был отозван), а сейчас не имеет ни визы, ни паспорта, чтобы уехать. Его цитирует портал «Курсив».

Кроме того, Аблязов заявил, что в ближайшее время в отношении него во Франции возобновятся судебные слушания, и на это время ему запрещено покидать страну. Разбирательства во французском суде по эпизодам о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег решили возобновить в конце мая.

Аблязов покинул Казахстан в 2009 году, после того как ранее возглавляемый им «БТА банк» признали банкротом и национализировали. Сначала в Казахстане экс-банкира заочно приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, растрате чужого имущества, легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении полномочиями, а потом дали ему пожизненный срок по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева.

В конце 2020 года Таганский суд Москвы заочно приговорил Аблязова к 15 годам колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб. В Украине экс-банкира обвиняют в хищении $400 млн. У Казахстана нет соглашения об экстрадиции с Францией, в то же время такой договор есть у французской стороны с российской и украинской, напоминает РБК.