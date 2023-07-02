Песков: Си Цзиньпин не предостерегал Путина

Утверждения о том, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине, являются вымыслом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Си Цзиньпин лично предупредил президента РФ Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине во время государственного визита в Москву в марте этого года.