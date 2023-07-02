Иран обвиняет Instagram

Страны Запада были причастны к организации беспорядков, которые охватили Иран в сентябре прошлого года, причем социальная сеть Instagram не удаляла публикации, позволявшие продавать оружие и в которых рассказывалось о том, как делать бомбы, заявил Казем Гариб-Абади, генсек высшего Совета по правам человека Ирана на сессии Совета ООН по правам человека.

«К разжиганию беспорядков были причастны несколько западных стран... Во время беспорядков в Instagram объясняли, как делать бомбы. Несмотря на официальный запрос Ирана, эта платформа отказалась удалить 3 миллиона постов, связанных с продажей огнестрельного оружия», - заявил дипломат.

Гариб-Абади, помимо этого, выступил с критикой в адрес мессенджера Twitter, сказав, что в течение первого месяца волнений данный сервис якобы «организовал более 50 тысяч фальшивых персоязычных аккаунтов, направленных против Ирана».

Представитель Ирана выразил сожаление по поводу того, что «антииранские ТВ-каналы, базирующиеся в Лондоне, брали интервью у террористов».