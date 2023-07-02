Показательным, по данным разведки, стало отсутствие Евкурова на совещании руководства военного ведомства с участием Сергея Шойгу 3 июля. При этом на совещании отсутствовали как Евкуров, так и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Во время бунта «Вагнер» Евкуров находился в штабе Южного военного округа, откуда осуществляется управление войсками в Украине. Вместе с замглавы ГРУ Владимиром Алексеевым он был запечатлен на видео в беседке с Евгением Пригожиным, который требовал от генералов выдать Шойгу и Герасимова. Также более двух недель продолжает отсутствовать в публичном поле и Суровикин, отмечает британская разведка.