Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 14:17

Пригожинский бунт не стал для российской экономики контрольным выстрелом в голову, он лишь показал, что добивать уже нечего. В нормальной стране сценарий подобной внутриполитической фантасмагории никогда бы не возник. Но если бы это случилось (гипотетически), то последовал бы чудовищный обвал всего и вся – национальной валюты, рынков акций, уровня инвестиционной привлекательности, всевозможных индексов и рейтингов. В России же дело ограничилось резким, но абсолютно тривиальным для обывателя усилением курсов западных валют в банковских обменниках в субботу, 24 июня.

Российская аномалия Что касается нынешних биржевых реалий – 89,6 руб. за доллар и 97,6 за евро – это следствие не однодневного «марша справедливости» ЧВК «Вагнер», а процесса, запущенного без малого полтора года назад, с началом полномасштабного вторжения в Украину. За одну только последнюю неделю российская валюта обвалилась к доллару и евро на 4 и 5 рублей соответственно (достигнув минимальной отметки за 15 месяцев), а с первых чисел июня – на 8 и 9. Но суть в другом, и она жутковатая по всем признакам - прямым, косвенным, каким угодно. Июньская ситуация естественным образом продолжила общий долгосрочный тренд на ослабление рубля. С начала 2023 года его реальный эффективный курс (рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) опустился на 19%. В октябре 2022-го доллар стоил 55-57 рублей, сегодня - 89. Разумеется, это не предел. Нюанс тут в следующем: сегодня «рублевый» фактор намного быстрее и жестче воздействует на потребительские цены, чем в прошлом году: если тогда эффект растягивался на несколько кварталов, то сейчас он проявляется в течение месяца-двух. На неделе с 20 по 26 июня годовая инфляция в России вновь ускорилась, достигнув 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели. Отчетливо осознавая всю опасность сложившегося положения, Центробанк недвусмысленно анонсировал повышение ключевой ставки уже на ближайшем (21 июля) заседании Совета директоров регулятора. «Баланс рисков смещается в проинфляционную сторону», - пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин, указав на два фактора – расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов, а также ускорение кредитования (в мае объем кредитов составил рекордные 1,41 трлн рублей). Между тем на уровне в 7,5% годовых ставка держится с сентября 2022-го; к июльскому заседанию ЦБ пауза в ее динамике станет самой продолжительной в новейшей российской истории. До этого больше полугода ставка держалась на одной отметке (11%) в течение 10 месяцев – с августа 2015-го по июнь 2016 года.

Поздно пить боржоми Кроме упомянутых Заботкиным обстоятельств есть целый ряд других – долгосрочных, стратегических, вызванных «специальной военной операцией», санкциями и международной изоляцией страны. Соответственно, намного более значимых и потенциально разрушительных. Прежде всего, это запредельно высокий (3,4 трлн рублей, по данным за май) дефицит бюджета, неудержимый рост госрасходов, драматическое ухудшение условий внешней торговли, усложнение производственных и логистических цепочек, ведущее к удорожанию импортных товаров. Но инфляцию ускоряет еще и тесная взаимосвязь с неотвратимо слабеющим рублем. ЦБ не предполагал, что нацвалюта просядет столь глубоко: по среднесрочному прогнозу регулятора, к концу года курс должен был составить 76,8 за доллар. Проблема в том, что, подняв ставку на 0,25 или 0,5 базисных пункта (выше – маловероятно), ЦБ не добьется ни мало-мальски серьезного укрепления рубля, ни снижения темпов роста потребительских цен. Как говорится, поздно пить боржоми. Такие меры могут сработать только в условиях экономической и геополитической стабильности, соблюдения баланса интересов между разными секторами и, разумеется, при отсутствии санкционного давления и страхов населения за свое будущее. Ничего этого нет и в помине. Зато есть гигантский, разросшийся до безобразия монстр ВПК, в чьей постоянно разверстой пасти ежемесячно исчезает $10 млрд бюджетных денег (по оценкам Forbes). «Не стоит надеяться на то, что СВО будет стимулировать российскую экономику, - рассуждает доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц. – Недавно бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин сослался на американский опыт: мол, США восстановили свое промышленное производство в годы Второй мировой, резко увеличив военные расходы. А в России рост оборонной индустрии вносит весомый вклад в ВВП и закладывает базу на перспективу. Однако нельзя забывать: тогда Америка сделала все, чтобы на годы вперед получить в свое распоряжение огромный европейский рынок сбыта, а у нас сегодня один денежный источник – дефицитный федеральный бюджет. Именно он платит за банкет, при этом пополнять его становится все сложнее».

Все это мы уже проходили: Советский Союз десятилетиями отдавал абсолютный приоритет оборонным отраслям в ущерб гражданским. В итоге подорвал свою экономику и государственность. ВПК нельзя усиленно развивать столь долгое время, тем более когда дыра в казне только ширится. Налогов много собрать не удастся, поскольку гражданский сектор рушится, население беднеет, цены на нефть падают, а с экспортом газа вообще полная катастрофа. Госбюджет будет только сжиматься, рубль – девальвироваться, а инфляция – раскручиваться. Причем это взаимосвязанные процессы, отмечает Липсиц: инфляция съест все реальные доходы граждан, а девальвация еще больше подхлестнет цены, так как подорожают импортные товары. Растущая, расползающаяся по стране и предприятиям зона гособоронзаказа уничтожает ткань частного, рыночного бизнеса, которая так выручила Россию в 2022 году. Экономика теряет устойчивость, способность обеспечивать людям приемлемые условия жизни – без тотального товарного дефицита и продуктовых карточек. Ясность без позитива «Кризис, спровоцированный мятежом ЧВК «Вагнер», не разрешен окончательно, он лишь поставлен на паузу, - полагает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. – Неопределенность остается крайне высокой. Очень многое будет зависеть от внешнего информационного потока: рынки живут новостями, а различного рода домыслы и слухи только добавляют им нервозности. Еще какое-то время этот ситуативный фактор будет доминировать над фундаментальными, такими как существенное ухудшение торгового и платежного баланса. Напомню, профицит счета текущих операций в январе-мае 2023 года сократился в четыре раза, по оценке ЦБ, составив $22,8 млрд против $123,8 млрд год назад». Действительно, неопределенность зашкаливает. А ясность, если где и возникает, не несет в себе позитивных черт, обнадеживающих сигналов. Очевидно, например, что инфляцию стимулируют огромные бюджетные расходы при сокращающихся доходах. Или что экспорт продолжит падение: по оценке ЦБ, в стоимостном измерении он составит в 2023-м около $435 млрд, на 26% меньше уровня прошлого года. Известно также, что сегодня в России на 26% больше убыточных предприятий, чем было в 2021-м. Издержки производителей растут, прибыли мало, собственных оборотных средств на развитие, на обновление технологий и оборудования не остается. Выживай как хочешь. Ведь если связан с госконтрактами и госзакупками, то и цены не получится повысить на товар. Ну а население все глубже увязает в кредитах: по данным ЦБ, на 1 мая россияне задолжали банкам 30,22 трлн рублей.