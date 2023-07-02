Алиев принял вице-премьера Ирака

В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в международных организациях, в том числе в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, формата ОПЕК+.

Фуад Хусейн отметил, что Ирак постоянно поддерживает председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, передал поздравления в связи с успешным председательством нашей страны в Движении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе сотрудничестве в области энергетики и туризма, расширении торгово-экономических связей.

В частности, обсуждались вопросы расширения связей в сфере туризма в соответствии с успешной динамикой в период до COVID-19, открытия прямых авиарейсов между различными городами Ирака и Азербайджана, сотрудничества в области инвестиций и сельского хозяйства. Также была отмечена важность взаимных визитов официальных и бизнес-делегаций.