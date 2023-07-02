Армяне все перевозят оружие в Карабах ВИДЕО
В сопровождении российского миротворческого контингента (РМК) по дороге Ханкенди – Халфели в очередной раз подвозятся средства обеспечения к боевым позициям армян.
Их передвижение было зафиксировано техническими средствами наблюдения азербайджанских подразделений.
На видео четко видно, как в сопровождении боевой машины РМК к боевым позициям армян подвозятся средства обеспечения.
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