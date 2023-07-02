В сопровождении российского миротворческого контингента (РМК) по дороге Ханкенди – Халфели в очередной раз подвозятся средства обеспечения к боевым позициям армян.

Их передвижение было зафиксировано техническими средствами наблюдения азербайджанских подразделений.

На видео четко видно, как в сопровождении боевой машины РМК к боевым позициям армян подвозятся средства обеспечения.