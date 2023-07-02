Израиль завершил масштабную операцию в Дженине

Армия обороны Израиля с вечера 3 июля проводила операцию в Дженине, на территории которого находится лагерь беженцев, являвшийся, по данным израильских военных, «убежищем террористов».

Все израильские военные утром 5 июля покинули территорию Дженина, расположенного на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

По сведениям палестинской стороны, в ходе операции были убиты 12 человек. Армия обороны Израиля потеряла одного бойца. Обстоятельства его гибели устанавливаются. По одной из версий, он мог стать жертвой «дружественного огня».

Руководство палестинского движения ХАМАС, комментируя вывод израильских войск, заявило, что Израиль «потерпел поражение» в Дженине.

О завершении операции в Дженине заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Через несколько часов после начала отхода войск палестинские боевики в секторе Газа выпустили пять ракет в сторону Израиля, сообщается в Twitter ЦАХАЛ. Ракеты были перехвачены, сообщений о жертвах не поступало. В ответ на этот обстрел израильские военные нанесли удар по военному объекту радикального исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

В ночь на 3 июля Армия обороны Израиля начала одну из самых масштабных за последние десятилетия военных операций на Западном берегу реки Иордан и заявила о нанесении ударов по террористическим формированиям. По заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных формирований, а также склад оружия и взрывчатки.

В городе Дженин расположен лагерь для беженцев, в котором проживают сотни боевиков различных палестинских военизированных формирований, в том числе движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад», многие из которых вооружены, указывает Reuters.