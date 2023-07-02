Бакинцев поблагодарили за активную сортировку мусора

Как отметили в пресс-службе, проект был позитивно воспринят жителями столицы, которые «активно сортируют мусор».

В целях организации сбора, перевозки и сортировки бытовых отходов на самом современном уровне Исполнительная власть столицы заключила соглашение с известной британской компанией Mott MacDonald. Англичане уже особо отмечают увеличение объема предварительно отсортированного мусора, поступающего на приемные пункты, чего не наблюдалось ими в Грузии, России и Турции.

«В частности, жители Хатаинского района Баку активно участвуют в сортировке мусора, за что Исполнительная власть им очень признательна. Если в начале проекта (в конце 2022 года) собиралось по 6-8 тонн годных к повторной переработке отходов, а затем - 11-14 тонн, то сейчас эта цифра выросла до 20-24 тонн, есть постоянная позитивная динамика», - подчеркнули в ИВ.

Жители других районов столицы также активно сортируют мусор. Это позволяет значительно улучшить экологическую ситуацию в столице, а также помогает соблюдению чистоты в городе.