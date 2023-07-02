Грузия отказывается говорить с Киевом

В понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.

«Конечно же, никаких консультаций (с Киевом) по поводу Саакашвили не будет. Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте», - заявил Кобахидзе журналистам. При этом он добавил, что грузинская сторона «готова оставаться в режиме односторонней дружбы, даже несмотря на оскорбительные шаги украинского руководства».