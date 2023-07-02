США хотят начать «СВО» в Мексике

Конгрессмен-республиканец Майк Уолтц считает, что следует начать проводить военную операцию по борьбе с мексиканскими наркокартелями.

По словам политика, еще надо получить официальное разрешение мексиканских властей на применение силы против картелей.

Как считает Уолтц, с разрешением американская сторона сможет следить за торговцами наркотиков и прерывать их цепочки поставок и сбыта.

«Я отвергаю позицию некоторых республиканцев, которые хотят объявить войну Мексике. Когда мы говорим о вторжении в Мексику — это поверхностный подход», — добавил конгрессмен.

При этом Уолтц напоминает, что был опыт с военной операцией, когда при администрации президента Соединенных Штатов Джорджа Буша военные работали вместе с властями Колумбии. Тогда также велась борьба с наркокартелями.