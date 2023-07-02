Минздрав дает советы купальщикам

Во время поездок на пляжи в летний сезон следует брать с собой в качестве закуски максимально легкоусвояемую пищу, заявил специалист Минздрава Закир Гулиев.

«На пляж стоит ехать до 11:00 утром и после 17:00 вечером. Выбирать стоит одежду светлых оттенков, а также пользоваться солнцезащитными кремами и другими средствами. Перед погружением в воду недопустимо употреблять спиртные напитки», - сказал эксперт.