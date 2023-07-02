Федерация баскетбола Азербайджана в десятке лучших в Европе

Федерация баскетбола Азербайджана, которая начиная с сезона 2022/23 уделяет особое внимание женскому баскетболу 3x3, получила отклик от Международной федерации баскетбола (FIBA).

Так, в новом рейтинге национальных федераций Федерация баскетбола Азербайджана (ABF) занимает 10-е место в Европе и 16-е – во всем мире.

Как известно, в Женской серии FIBA 3x3 выступают сборная Азербайджана и клуб «Нефтчи». Бакинская команда уже выиграла два этапа соревнований, победив в Шуше и израильской Натанье.