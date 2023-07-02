Глава МИД Ирана о судьбе напавших на посольство Азербайджана

Тегеран считает безопасность Азербайджана как своей безопасностью, так и безопасностью региона, заявил журналистам в Баку глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Абдоллахиан заявил, что на встрече с президентом Ильхамом Алиевым обсуждался и вопрос нападения на азербайджанское посольство.

«Я заявил, что мы возмущены и сожалеем об этом инциденте. Мы договорились с Азербайджаном, что в ближайшее время завершим процесс, связанный с этим инцидентом. Лицо, совершившее это преступление, будет строго наказано и привлечено к ответственности».

По словам иранского министра, Иран «неоднократно призывал к прекращению войны в Украине, война должна завершиться».

Министр подчеркнул, что Иран поддерживает «мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа».

Абдоллахиан добавил, что «Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и транспортных путей, что отражено в трехстороннем заявлении».

«Этот регион имеет большой транзитный потенциал. Иран поддерживает сотрудничество для реализации этой цели, потенциала», - заявил он.

Абдоллахиан также отметил, что «Иран всегда был против изменения границ в регионе».