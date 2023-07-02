TikTok удалил в Азербайджане около 400 тысяч роликов

За первый квартал 2023 года TikTok удалил 390 тысяч видеороликов, опубликованных пользователями в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем вебинаре, организованном для азербайджанских медиа, сообщила Кристина Еремеева – руководитель по коммуникациям TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.

По ее словам, более 80 процентов роликов в Азербайджане были сняты с платформы в течение первых суток. Причина – нарушение правил TikTok.