TikTok удалил в Азербайджане около 400 тысяч роликов
За первый квартал 2023 года TikTok удалил 390 тысяч видеороликов, опубликованных пользователями в Азербайджане.
Об этом на сегодняшнем вебинаре, организованном для азербайджанских медиа, сообщила Кристина Еремеева – руководитель по коммуникациям TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.
По ее словам, более 80 процентов роликов в Азербайджане были сняты с платформы в течение первых суток. Причина – нарушение правил TikTok.
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