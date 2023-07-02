На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке ЗАО AzerGold в Дашкесанском районе состоялось совещание, посвященное 7-летию с начала деятельности компании, а также итогам первого полугодия 2023 года и предстоящим задачам.

Перед мероприятием руководство ЗАО AzerGold посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, почтило память выдающейся личности и возложило венок к его памятнику.

Затем на Аллее шехидов была почтена память сыновей Родины, отдавших свои жизни за свободу нашего народа и территориальную целостность страны. Также в Баку и Гяндже были посещены могилы погибших в Отечественной войне сотрудников ЗАО Мухтара Гасымлы и Рауфа Аскерова.

Совещание в формате видеоконференции с участием коллективов ЗАО AzerGold и его дочерних компаний – ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и ООО AzerBlast, а также сотрудников административных офисов и производственных площадей, расположенных в Баку и Дашкесане, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтением минутой молчания памяти отдавших свои жизни за территориальную целостность и независимость нашей страны.

Выступивший на совещании председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов рассказал об основных достижениях компании за 7 лет, начавшей свою деятельность 5 июля 2016 года в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Было отмечено, что за прошедший период AzerGold удалось запустить 4 горнодобывающих проекта – Човдар, Агйохуш-1, Марах и, наконец, в феврале 2023 года начать разработку месторождения золота Тюлаллар, а также одного месторождения железной руды – «Юго-восток». Компания, начавшая свою деятельность с эксплуатации только одного рудника –месторождения золота Човдар, в настоящее время продолжает свою работу на одном региональном перерабатывающем участке, созданном на базе одноименного месторождения, а также совместно с двумя дочерними компаниями – ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и ООО AzerBlast.

Отметив, что ЗАО AzerGold добилось успешной деятельности в качестве первой в период независимости нашей страны государственной компании по добыче золота и серебра, а также экспортера, Ибрагимов сказал, что основной целью компании, 100 процентов акций которой принадлежит государству, является не только получение экономической прибыли за счет эксплуатации рудников, но и устойчивое развитие этой отрасли, увеличение доли горнодобывающей отрасли в ненефтегазовом секторе. Было подчеркнуто, что в преддверии 7-й годовщины с начала деятельности компании общие доходы от продаж превысили 1 млрд 28 млн манатов. 990 миллионов манатов доходов от продаж составляют доходы от экспорта.

Так, в результате успешной деятельности компании был осуществлен экспорт 358 тыс. унций золота, 712 тыс. унций серебра. Помимо экспорта, за прошедший период с целью развития местного ювелирного рынка на внутренний рынок было направлено более 11 тыс. унций золота и 76 тыс. унций серебра. Кроме того, за этот период государству было выплачено около 119 млн манатов в виде налогов. Выплаты в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) составили около 17 млн манатов, что в сумме составляет 136 млн манатов.

Далее председатель правления рассказал об итогах первого полугодия 2023 года. Было отмечено, что за первые 6 месяцев текущего года в результате работ по добыче на рудниках, расположенных в Дашкесанском и Гёйгёльском районах, было произведено в общей сложности 18 тыс. унций золота и 53 тыс. унций серебра. Добыча золота превысила план на 3%, а серебра – на 53%. За отчетный период была обеспечена продажа на мировой бирже 18 тыс. унций золота, 42 тыс. унций серебра. А экспорт золота и серебра превысил план на 31% и 74% соответственно. За первое полугодие в результате операций по продаже драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках было получено 73 млн манатов. Из этих средств 61 млн манатов составили экспортные доходы.

За отчетный период ОАО было реализовано 3,5 тыс. унций золота, 13,5 тыс. унций серебра по всей стране. Торговля золотом и серебром на местном рынке принесла более 12 млн манатов. Таким образом, ОАО удалось завершить первые 6 месяцев текущего года с выручкой от продаж в размере 73 млн манатов. В первом полугодии средства, уплаченные в виде налогов в государственный бюджет, составили около 15 млн манатов. За отчетный период в Госфонд было перечислено около 2 млн манатов.

Подчеркнув, что основными принципами деятельности ЗАО являются рациональное использование природных ресурсов, внедрение концепции устойчивого развития, социальная ответственность, Ибрагимов отметил, что в рамках принятой политики социального воздействия и ответственности ведется активная работа по поддержке социально-экономического развития местных общин, охране окружающей среды, реализуемые проекты разрабатываются и реализуются с учетом специфики региона, критериев потребностей местных общин, социально-экономических потребностей.

В связи с этим проводятся регулярные встречи с гражданами, проживающими вблизи рудников, к их обращениям относятся внимательно и предпринимаются соответствующие шаги по их разрешению в рамках законодательства.

На мероприятии также были затронуты вопросы, связанные с геологоразведкой, реализацией новых горнодобывающих и инфраструктурных проектов, занятостью, кадровой политикой, подчеркнута важность продолжения процесса найма сотрудников на основе оценки соответствующих знаний и навыков граждан, проживающих в регионах, где организована добывающая и производственная деятельность ЗАО, в частности, участников войны, членов семьи шехидов.

В завершение мероприятия председатель правления дал соответствующие поручения в связи с задачами, стоящими перед ЗАО AzerGold и его дочерними компаниями во втором полугодии текущего года, подчеркнул важность сохранения темпов роста деятельности ЗАО и к концу 2023 года, а также внесения нового вклада в экономическое развитие нашей страны как компании, представляющей ненефтегазовый сектор.