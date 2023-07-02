Азербайджанский министр призвал мир действовать

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил c речью на VIII международном семинаре ОПЕК на тему «На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу» в Вене.

Министр отметил, что сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор в последние годы является одним из основных рисков для стабильности рынка и устойчивой энергетической безопасности, и заявил, что свыше 80 процентов энергии, которая сегодня используется в мировой экономике общим объемом 100 триллионов долларов, вырабатывается из углеводородов, и полностью покончить с этой зависимостью в краткосрочной перспективе посредством весьма амбициозных политических решений нереально.

«В ближайшие десятилетия нам необходимы рациональные решения и срочные меры для обеспечения энергетической безопасности и справедливого и инклюзивного энергетического перехода при условии защиты окружающей среды. Без диалога и сотрудничества между участниками энергетических рынков это не представляется возможным», - добавил министр.

Министр энергетики заявил, что цель Азербайджана заключается не в продвижении какого-либо отдельного энергоресурса, а в обеспечении энергетической безопасности, экономического развития и стабильности за счет правильного использования всех видов энергии: «Мы всецело поддерживаем инклюзивный энергетический переход, но для поддержки возобновляемых источников энергии и плавного энергетического перехода нам необходим газ. Пришло время для незамедлительных совместных действий.

Давайте нести равную ответственность за будущее и действовать не в одиночку, а вместе, в обстановке диалога, правильно оценивая развитие энергетических рынков. Будучи как участником постоянного и надежного гаранта сбалансированного глобального рынка нефти «ОПЕК+», так и надежным энергетическим партнером Европы, Азербайджан готов внести свой вклад в этот диалог».