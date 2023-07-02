В Измире сняли все вывески на арабском

На фоне роста антимигрантских настроений оппозиционный муниципалитет в Измире принял решение снять все баннеры и вывески магазинов, в которых есть арабские надписи.

Мэр Измира Тунч Сойер, комментируя свое решение, заявил, что государство не должно позволять размещать вывески на арабском языке, а лидер ультраправых националистов Умит Оздаг написал, что его партия поспособствовала этому решению.

Ранее в Измире прошел митинг ультраправых с требованием запретить беженцам доступ к общественным пляжам, а руководитель партии Zafer в Измире заявил, что надписи на арабском непозволительны в городе, который был освобожден Ататюрком.