Четыре страны подали в суд на Иран

Великобритания, Канада, Швеция и Украина подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за сбитого в 2020 году украинского пассажирского самолета недалеко от Тегерана, говорится в совместном заявлении МИД этих государств.

Рейс PS752 был сбит двумя ракетами «земля-воздух», запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В заявлении говорится, что действия и бездействие Ирана составляют нарушения международных правовых обязательств страны.

Великобритания, Канада, Швеция и Украина обвиняют Иран в том, что эта страна не приняла меры для предотвращения трагедии, а также не захотела проводить полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии иранской стороны, вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО, поскольку лайнер был идентифицирован как вражеская цель, и по нему выпустили две ракеты.