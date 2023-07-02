Kapital Bank обновил систему Müştəri Bank и переименовал в Birbank Biznes

Обновление представляет собой более современную и функциональную версию своего предшественника.

Kapital Bank провел ребрендинг и ренейминг системы онлайн-банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Müştəri Bank. Сервис получил новый логотип, обновленный интерфейс, изменил фирменные цвета и сменил название на Birbank Biznes.

Чтобы перейти на новую систему, текущим пользователям Müştəri Bank достаточно лишь обновить свое приложение. Новый интерфейс и айдентика позволит работать с сервисом более удобно и комфортно.

Birbank Biznes дает возможность юзерам дистанционно пользоваться такими услугами, как открытие корпоративных банковских счетов, переводы в национальной и иностранной валюте, срочные переводы, безналичные платежи, заказ и доставка бизнес-карт, специальные тарифные пакеты для бизнес-клиентов, Mobile POS, снятие наличных по QR-коду с расчетных и карточных счетов, электронная коммерция, Click to Pay, документооборот, массовое подписание документов, заявка на бизнес-кредит, банковская гарантия, таможенная кредитная карта, платформа Open API, подключение к зарплатному проекту, пополнение зарплатных карт, их заказ и доставка, онлайн-отслеживание POS-транзакций и получение выписок, связь со службой поддержки с помощью живого чата, установка POS-терминала и т.д.

Простое в использовании и безопасное приложение Birbank Business поддерживается устройствами с операционной системой iOS и Android. Чтобы скачать приложение, перейдите по ссылке https://my.birbank.business.