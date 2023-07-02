Гран-при Азербайджана впервые состоится осенью – с 13 по 15 сентября. Ранее гонки «Формулы-1» в Баку проводились только весной и летом.

Всего в календаре 24 гонки. Сезон стартует 2 марта в Бахрейне, а завершится 8 декабря в Абу-Даби.

«Формула-1» ясно заявила о своем намерении перейти к большей регионализации календаря, сократив логистические нагрузки и сделать сезон более устойчивым, - говорится в сообщении организаторов соревнований. - Переместив этап в Японии на апрель, Гран-при Азербайджана - на сентябрь, а также приблизив Катар вплотную к Абу-Даби, мы создаем лучший поток гонок в определенных регионах, и работа в этом направлении будет продолжаться».