ЦРУ призналось в участии в российско-украинской войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) активно участвует в войне в Украине и выступает в качестве «основного переговорщика», сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

«В Украине идет тайная война с тайными правилами, что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика», - приводит журнал слова высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Джо Байдена. «Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да», - говорит другой источник журнала.

По словам другого представителя американского разведсообщества, «ЦРУ очень активно участвует в войне, не нарушая при этом основного обещания администрации Байдена», что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую. «Не стоит недооценивать приоритет администрации Байдена, заключающийся в том, чтобы уберечь американцев от опасности и заверить Россию в том, что им не нужна эскалация», - считает источник.

Как отмечает Newsweek, для оказания секретной помощи Киеву США создали две сети по доставке грузов, одна из которых тайная. Так, по сведениям издания, суда доставляют товары в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, откуда груз доставляют в Украину на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. Журнал указывает также, что коммерческие самолеты тайно пересекают Центральную и Восточную Европу, «перевозя оружие и поддерживая операции ЦРУ».