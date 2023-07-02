Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:51

Haqqin.az регулярно освещает тему жесткого американо-китайского экономического противостояния, в рамках которого действия США, принуждающих своих партнеров и союзников участвовать в изоляции КНР на мировом рынке чуть ли не по всем сегментам, трудно назвать джентльменскими. Вот и сейчас регулируемый американцами коллективный Запад решил торпедировать китайскую экономическую инициативу «Один пояс - один путь», в которой, в частности, заинтересован и Азербайджан.

В начале мая в СМИ появились сообщения, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, встречаясь в Риме со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, заявила, что ее страна недовольна инициативой «Один пояс – один путь». Правда, при этом Мелони уточнила, что окончательных решений в этой связи еще не принято. Но тут же, словно испугавшись собственной нерешительности, добавила, что члены Кабинета министров Италии выступают за выход из этой инициативы. Напомним, что концепция «Один пояс - один путь» была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием максимального числа стран и использованием как китайского, так и зарубежного капиталов. На данный момент к инициативе КНР присоединились уже 152 государства и более 30 международных организаций, в том числе многие постсоветские государства, включая Азербайджан, что исчерпывающе характеризует ее эффективность и перспективы. Понятно, что не осталась в стороне и Итальянская Республика, испытывавшая в тот период значительные трудности с привлечением инвестиций.

И вот сегодня глава правительства Италии выступает против китайских инвестиций. По мнению специалистов, позиция Джорджи Мелони связана с намерением исполнительной власти ограничить влияние китайского химического гиганта Sinochem, являющегося крупнейшим держателем акций знаменитого итальянского производителя автомобильных шин Pirelli. По мнению большинства экспертов, даже если премьер-министр Италии действительно недовольна активностью корпорации Sinochem, трудно поверить, что она в принципе имеет что-то против китайских инвестиций, за которыми большинство стран мира, в том числе ведущие экономические державы, выстраиваются в очередь и встречают с распростертыми объятиями. И вот тут сразу же вспоминаются информационные сообщения о многочисленных попытках Вашингтона оказать давление на Рим и вынудить его выйти из китайской инициативы. Отметим, что Пекин оперативно отреагировал на высказывания Джорджи Мелони, напомнив, что участие Рима в инициативе «Один пояс – один путь», или, как ее называют в последнее время, «Пояс и путь», продуктивно отражается на китайско-итальянском экономическом сотрудничестве. С тех пор как стороны пришли к договоренностям о реализации совместных проектов, им удалось добиться высокопродуктивного взаимодействия в целом ряде направлений экономики и торговли, предусматривающих, в частности, вовлечение третьих стран.

Однако резонные и подтвержденные статистикой доводы Китая остались в тени безапелляционного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создать реальную экономическую альтернативу китайской концепции «Пояс и путь». В частности, она рассказала о совместной инициативе Евросоюза, США и стран G7, связанной с целенаправленным инвестированием порядка 600 миллиардов евро в инфраструктуру государств глобального Юга. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для Брюсселя крайне важно, чтобы эти государства стали партнерами Евросоюза. Цель западной инициативы, которая предусматривает оказание помощи богатого Севера бедному Югу и может позволить экономически отсталым странам вырваться, наконец, из нищеты и вести достойную жизнь, выглядит более чем благородно. Другой вопрос, чем в итоге она может обернуться для самого Юга?