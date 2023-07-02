В Германии начали арестовывать личные автомобили россиян, на которых они въезжают в страну, сообщают украинские СМИ со ссылкой на немецкую таможню.

Как сообщается, арестовать могут даже автомобиль на российских номерах, на котором россиянин уже заехал в Германию. В частности, транспортное средство могут забрать с парковки.

По данным представителей немецких властей, любой ввоз автомобилей в Германию, даже въезд на личном транспорте с российскими номерами, будет расцениваться как основание для его ареста, поскольку санкциями запрещен любой ввоз и перемещение товаров.

Согласно правилам ЕС, каждая страна Евросоюза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции. При том в санкциях есть пункт не только про пассажирские автомобили, но и касательно обуви, ноутбуков, мобильных телефонов и прочих вещей. Но об их изъятии пока не сообщалось.