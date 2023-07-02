Военные НАТО проводят встречи в Баку

Делегация во главе с заместителем начальника штаба командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку в соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, посетила Национальный университет обороны.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны Азербайджана, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть представителей НАТО в Азербайджане, а также надежду на продолжение продуктивного сотрудничества и плодотворных встреч между Азербайджаном и НАТО.

Генерал-майор С.Фикс, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием. Было отмечено, что реформы, проводимые в азербайджанской армии, принесли результаты, особенно в области военного образования.