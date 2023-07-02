Военные НАТО проводят встречи в Баку
Делегация во главе с заместителем начальника штаба командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку в соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, посетила Национальный университет обороны.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны Азербайджана, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть представителей НАТО в Азербайджане, а также надежду на продолжение продуктивного сотрудничества и плодотворных встреч между Азербайджаном и НАТО.
Генерал-майор С.Фикс, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием. Было отмечено, что реформы, проводимые в азербайджанской армии, принесли результаты, особенно в области военного образования.
Группе экспертов НАТО был представлен брифинг об истории, структуре и основных направлениях деятельности университета, даны ответы на интересующие гостей вопросы.
Затем гости посетили N-скую воинскую часть. Руководитель делегации оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Гостям рассказали о международных операциях и учениях, в которых участвует воинская часть в рамках программ НАТО.
Выступивший на встрече в зале заседаний воинской части герой Отечественной войны генерал-майор Кянан Сеидов проинформировал гостей о плане выполненных в нынешнем году и предстоящих действий.
В заключение были проанализированы мероприятия, запланированные на этот год, состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества.