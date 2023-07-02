Жители Сабирабада обратились к «Азеригазу»

«Передвижная приемная» ПО «Азеригаз» на этот раз была организована для жителей Сабирабадского района.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, всего в ходе акции было десять обращений от жителей района, в семи из которых говорилось о замене газовых счетчиков на новые.

Троим жителям потребовалась газифицировать свои индивидуальные жилые дома.

В связи с последними тремя обращениями гражданам было сообщено, что подключение к линиям, проложенным за счет внутренних средств «Азеригаза», должно проводиться за счет средств жителей компаниями-подрядчиками, у которых есть специальная лицензия. В виде исключения газификация квартир или индивидуальных жилых домов распространяется на семьи шехидов и ветеранов.

Соответствующим структурам были даны поручения изучить прозвучавшие на «передвижной приемной» обращения.