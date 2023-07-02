Баку и Тегеран решили активизировать Южно-Аразский коридор

Азербайджан и Иран договорились об активизации в скором времени Южно-Аразского коридора. Об этом заявил журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По словам иранского министра, «это придаст импульс ирано-азербайджанским отношениям в сфере коммуникаций. Можно сказать, что этот коридор сыграет очень важную роль в соединении основной части Азербайджана с Нахчываном. Мы провели очень широкие обсуждения с президентом Ильхамом Алиевым по поводу открытия коммуникаций в регионе».

В прошлом году между Азербайджаном и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании в создании на территории Ирана новой транспортной артерии, соединяющей Восточно-Зангезурский экономический регион Азербайджанской Республики и другую составную часть Азербайджана — Нахчыванскую Автономную Республику. Согласно документу, по территории Ирана примерно в 5 км южнее от армяно-иранской границы будет проложен новый коридор, который будет состоять из железнодорожной ветки, многополосного автомобильного шоссе, линий электропередач, цифровой связи и др., соединяющих Восточный Зангезур и Нахчыван.