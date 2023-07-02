Падение рубля продолжается

В ходе торгов в среду, 5 июля, на Московской бирже курс евро растет почти на 2%, на максимуме он превышал 99 руб./€. Доллар превышал отметку 91 руб./$, свидетельствуют данные площадки.

Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года.

Кроме того, также серьезно растет в ходе торгов на Мосбирже китайский юань, который превысил 12,5 руб. Это также максимум для китайской валюты с марта минувшего года.