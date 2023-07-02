Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были выявлены незаконные деяния начальника Хачмазского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рагима Алифага оглу Агаева. Есть подозрение, что во время работы в этой должности Р.Агаев получил в качестве взятки 5 тысяч манатов от гражданина, от которого требовал 8 тысяч манатов за содействие в признании его негодным к военной службе по состоянию здоровья.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете Р.Агаева, были изъяты важные для дела доказательства. На основании предварительных доказательств, собранных по возбужденному уголовному делу, Р.Агаеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.